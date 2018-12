Ballon d’or: Modric, le moins prolifique de l’histoire

Luka Modric est entré, lundi, dans l’histoire du Ballon d’or. En premier lieu parce qu’il a mis fin à l’hégémonie du duo Cristiano Ronaldo-Luka Modric.

Mais l’international croate est également le plus vieux Ballon d’or de l’histoire depuis Lev Yachine en 1963. Lev Yachine qui est d’ailleurs enfin le seul joueur à avoir marqué moins de buts que Luka Modric l’année de son sacre. Et pour cause puisqu’il s’agissait d’un gardien de but…