Ballon d’or-Modric: "Je ne pourrais pas être plus fier"

Vainqueur du Ballon d’or 2018, devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, Luka Modric était très ému à l’heure de recevoir le trophée, lundi soir au Grand Palais. "C’est un sentiment unique, je ne pourrais pas être plus fier, ce sont des émotions extraordinaires", a réagi le milieu de terrain croate du Real Madrid.

"Je remercie mes coéquipiers, mes entraîneurs et tout le staff du Real Madrid, tous mes partenaires de l’équipe nationale, ceux qui ont voté pour moi et bien entendu ma famille. Quand on est enfant, on a toujours des rêves, je voulais jouer dans un grand club et remporter des beaux trophées. Et le Ballon d’or, j‘en rêvais."

"C’est un véritable honneur de remporter ce trophée, a ajouté le finaliste de la Coupe du monde, qui a remporté la Ligue des champions et le trophée du meilleur joueur UEFA de l’année. Je succède à deux énormes joueurs (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont remporté les dix dernières éditions, ndlr). 2018, c’est l’année de mes rêves."