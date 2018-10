Ballon d'Or: Lloris et Mbappé également nommés

Voici deux Français de plus dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Après les champions du monde Antoine Griezmann et N'Golo Kanté, et Karim Benzema, c'est au tour du capitaine des Bleus, Hugo Lloris (Tottenham), et de Kylian Mbappé (PSG) d'être cités.

Ils sont accompagnés par le Croate Mario Mandzukic (Juventus), le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et le Brésilien Marcelo (Real Madrid).

Parmi les absents, on peut désormais ajouter Gonzalo Higuain, Toni Kroos et Robert Lewandowski.

Les nommés pour le Ballon d'or (20/30): Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man City), Roberto Firmino (Liverpool), Diego Godin (Atlético de Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)Eden Hazard (Chelsea), Isco (Espagne), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mané (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG).