C’est au compte-gouttes que le classement du Ballon d’or 2018 sera donné, ce lundi soir. Et les deux premiers joueurs qui ont vu leur nom dévoilés sont… Isco et Hugo Lloris. Le milieu de terrain espagnol, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et le gardien de but français, lauréat de la Coupe du monde avec les Bleus, se partagent ainsi la 29e place.