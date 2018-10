Ballon d'Or: Griezmann et Kanté parmi les nommés

Voilà deux Français de plus parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2018. Après Karim Benzema (Real Madrid), ce sont deux champions du monde, Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et N'Golo Kanté (Chelsea), qui font leur apparition dans la liste des prétendants au prestigieux trophée, dévoilée petit-à-petit par France Football, dans l'ordre alphabétique.

C'est la deuxième apparition pour Kanté, 8e l'an passé, et la troisième pour Griezmann, sur le podium (3e) en 2016.

Les trois autres nommés sont Eden Hazard (Chelsea), Isco (Espagne) et Harry Kane (Tottenham).

Les nommés pour le Ballon d'or (15/30): Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man City), Roberto Firmino (Liverpool), Diego Godin (Atlético de Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)Eden Hazard (Chelsea), Isco (Espagne), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea).

Let's continue with 5 new nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!



Antoine Griezmann ▶ @AntoGriezmann

Eden Hazard ▶ @hazardeden10

Isco ▶ @isco_alarcon

Harry Kane ▶ @HKane

N'Golo Kanté ▶ @nglkante



15/30 #ballondor pic.twitter.com/0BGXgJyyDp