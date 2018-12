Ballon d'or-Griezmann: "Ce que je dois faire pour le gagner ? Bonne question"

Antoine Griezmann ne voulait surtout pas manquer le gala du Ballon d'or lundi soir à Paris. L'attaquant international tricolore de l'Atlético Madrid a longtemps espéré remporter ce trophée individuel, encore plus après la Coupe du monde. Il a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il aurait trouvé logique qu'un Français l'emporte. Et s'il a avoué sa déception, cela ne l'a pas empêché de venir à Paris et de chaleureusement féliciter Luka Modric. Mais avant de partir, interrogé par la presse espagnole sur ce qu'il devait encore changer pour l'emporter, il a répondu pour Marca: "Ce que je dois faire pour gagner le Ballon d'or ? Bonne question..."