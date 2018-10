Ballon d'Or féminin: Renard, Henry et Majri parmi les 15 nommées

France Football a dévoilé lundi la liste des 15 joueuses nommées pour le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, qui sera attribué le 3 décembre prochain.

Trois Françaises y figurent: Wendie Renard, Amandine Henry et Amel Majri, qui évoluent toutes à Lyon. L'OL est le club le plus représenté avec six joueuses.

Les quinze nommées: Wendie Renard (OL), Lucy Bronze (OL), Pernille Harder (Wolfsburg), Ada Hegerberg (PSG), Amandine Henry (OL), Lindsey Horan (Portland), Fran Kirby (Chelsea), Sam Kerr (Chicago), Saki Kamagai (OL), Amel Majri (OL), Dzsenifer Marozsan (OL), Marta (Orlando), Lieke Martens (Barcelone), Megan rapinoe (Seattle), Christine Sinclair (Portland).

For the first time in history, France Football will reward the Women's Ballon d'Or! Here are the nominees for our 2018 edition... #ballondor pic.twitter.com/nM3slgQihC