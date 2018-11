Ballon d'or: Cet ancien sélectionneur qui vote Varane

C'est le 3 décembre prochain que l'identité du Ballon d'or 2018 sera révélée. Les votes sont désormais clos, et Laurent Blanc, s'il avait pu participer aux suffrages, aurait donné sa voix à un Français. "Je suis juré, je vote Varane, explique l'ancien sélectionneur de l'équipe de France au cours d'un entretien accordé à France Football à paraître mardi.

Il a gagné la C1 et la Coupe du monde. Ça me ferait plaisir mais il y a la réalité. Le Ballon d'or est une affaire de joueurs offensifs". Pour rappel, "le Président" est libre de tout engagement depuis juillet 2016 et son éviction du banc de touche du Paris Saint-Germain, pour faire place nette à Unai Emery.