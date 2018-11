Angleterre: Rooney, de nouveau capitaine

La semaine dernière, Wayne Rooney indiquait qu'il ne reviendrait pas jouer en Europe et qu'il ne porterait plus les couleurs de l'Angleterre, estimant qu'il fallait laisser la place aux autres. Pourtant, le 15 novembre prochain, le joueur de DC United va revêtir, pour la bonne cause et pour la dernière fois, le maillot anglais. Et c'est en tant que capitaine que ''Wazza'' participera à ce match de charité opposant les Three Lions aux Etats-Unis. Les fonds récoltés seront reversés à plusieurs associations d'aide aux enfants défavorisés.

Organisé à Wembley, ce match sera l'occasion pour les fans de célébrer une ultime fois le meilleur buteur de la sélection anglaise (53 buts).