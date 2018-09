Angers-Manceau: "On est enfin récompensés"

Angers a enregistré un succès d'importance, mardi lors de la 7e journée de Ligue 1 à Monaco (1-0). Une victoire acquise grâce à un but signé Bahoken qui permet au SCO de remonter provisoirement à la 9e place avec 10 points au compteur.

"On a su maîtriser le match même si on a plus subi en deuxième période. On a su être solides et solidaires. On est enfin récompensés ici où on a fait des matches solides. On est bien en ce moment. Depuis quelques matches, on est solides, on ne prend pas de buts. On sait qu’on peut être dangereux à tout moment. Il faut continuer dans ce sens. On va d’abord récupérer et se projeter sur samedi", a plaidé Vincent Manceau, défenseur d’Angers, au micro de beIN SPORTS.