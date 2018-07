Amicaux: Lille, Rennes et Nice s'inclinent

Alors que la Coupe du monde touche à sa fin avec la finale entre la France et la Croatie demain à 17h, les équipes du championnat de France ont repris le chemin des terrains et disputent les traditionnels matches amicaux de pré-saison.

Opposé au modeste club suisse de Terre Sainte, le FC Nantes n’a pas fait de détail et s’est imposé 6-0. De son côté, le Stade Rennais affrontait le dernier demi-finaliste de la Ligue Europa Salzbourg et n’a pas fait le poids, défaite 3-0. Caen a concédé le match nul face à Concarneau (0-0), Lille est tombé face au promu Reims (4-2) alors que Montpellier s’est incliné face à Clermont (4-0) et que Strasbourg a gagné contre Dijon 3-2.

Dans une affiche digne d’un choc européen, Nice rencontrait le Sporting Portugal (défaite 1-0) pendant que Monaco défiait son club filial du Cercle de Bruges (victoire 3-2).