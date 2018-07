Amical: Nîmes et Montpellier gagnent, Caen atomisé par Le Havre (L2)

Plusieurs équipes de Ligue 1 poursuivaient leur préparation estivale ce vendredi lors de matches amicaux. Promu dans l'Elite après avoir terminé à la deuxième place de Ligue 2 la saison passée, le Nîmes Olympique a pris le meilleur sur le GFC Ajaccio pour son troisième match de préparation, grâce à des buts de Baptiste Guillaume (56e), Abdel Malik Hsissane (76e) et Clément Depres (90e).

De son côté, Caen a sombré face au Havre, pourtant pensionnaire de Ligue 2. Le Stade Malherbe a complètement explosé et encaissé six buts lors du Trophée des Normands, six jours après un premier match de préparation poussif face à Concarneau (0-0), club de National.

Opposé à une équipe de deuxième division, Amiens a lui aussi chuté face au Paris FC, vainqueur 2 buts à 1 malgré la réalisation rapide de Stiven Mendoza (3e). Les buteurs parisiens sont Ousmane Kanté (19e) et Yannick Mamilonne (31e).

Enfin, Nancy (L2) a tenu en échec Strasbourg (0-0), tandis que Montpellier n'a eu aucun mal à se défaire de Rodez (0-2), club de National, grâce à Izaac Mbenza (8e, s.p.) et Giovanni Sio (73e).