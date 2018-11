Allemagne: Boateng non convoqué

Joachim Löw n'a quasiment pas changé sa sélection malgré les deux défaites encaissées contre les Pays-Bas (3-0) et la France (2-1) en octobre dernier. Le sélectionneur de l'Allemagne na opéré que deux changements, dont un forcé, pour les matches contre la Russie (amical) et les Néerlandais (Ligue des nations) les 15 et 19 novembre prochains. Blessé, le gardien du Barça Marc-André Ter Stegen cède sa place à Bernd Leno (Arsenal) dans le groupe. Surtout, Jérôme Boateng ne figure pas dans la liste, lui qui a pourtant repris la compétition avec le Bayern Munich ces dernières semaines. C'est Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) qui le remplace, au sein d'une sélection composée également des Parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer.

