Affaire sextape Valbuena: La justice valide l'enquête contestée par les avocats de Benzema

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a validé ce jeudi l'enquête contestée par les avocats de Benzema dans l'affaire dite de la sextape de Matthieu Valbuena, annonce LCI. Il s'agit d'une très mauvaise nouvelle pour le clan de l'attaquant madrilène et des cinq personnes mises en examen car cela induit la poursuite des opérations et donc la potentielle tenue d'un procès. Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, aurait d'ores et déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation, selon RMC.