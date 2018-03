Italie : Les nouveaux visages de la Nazionale

En reconstruction. Voilà comment définir la Squadra Azzurra. Alors que les cadors disputeront la Coupe du Monde cet été, l’Italie elle s’attellera à rebâtir pour ne plus subir une telle déconvenue. Cela passe par la nomination d’un nouveau sélectionneur qui devrait être annoncée le 20 mai prochain. En attendant, Luigi Di Biagio, en poste par intérim, tente déjà de préparer l’avenir. Ancien coach des Espoirs (troisièmes de l’Euro U21 l’été dernier), il a profité des matchs amicaux face à l’Argentine et l’Angleterre pour (re)faire appel à certains de ses anciens protégés.

Bryan Cristante (23 ans) – 2 sélections

« J’ai pris une route différente. Si je devais, je referai tout pareil » a déclaré il y a quelques semaines Bryan Cristante. Il est vrai que le joueur italo-canadien a une trajectoire particulière. Formé à Milan, il a rapidement été cédé à Benfica. Mais l’expérience au Portugal ne sera pas une grande réussite et le milieu de terrain se retrouve alors prêté à Palerme, puis à Pescara. Là encore, sans succès. La carrière de Cristante prend un nouvel élan lors de sa signature à l’Atalanta en janvier 2017. Sous les ordres de Gian Piero Gasperini, l’ancien Rossonero a pris une nouvelle dimension. Aujourd’hui, il s’épanouit pleinement au poste de relayeur. Polyvalent, Cristante sait également se muer en buteur. Il compte d’ailleurs 8 réalisations cette saison en 26 rencontres de Serie A (dont face à Naples, la Juventus et Milan). De même sur la scène européenne où il a notamment inscrit un doublé contre Everton en Ligue Europa. Des performances prometteuses qui ont poussé Gian Piero Ventura à le sélectionner pour la première fois avec la Squadra Azzurra en octobre dernier. Luigi Di Biagio l’a imité et lui a offert 15 minutes de jeu face à l’Argentine, à la place de Marco Verratti. Courtisé par les grandes écuries italiennes, Cristante pourrait bien être vendu par Benfica cet été. L’occasion peut-être de prendre enfin son envol et s'affirmer un peu plus en sélection.

Federico Chiesa (20 ans) – 1 sélection

De l’autre côté des Alpes, on aime l’appeler « le prédestiné ». Federico est en effet le fils d’Enrico Chiesa, ancien grand joueur italien des années 90 (17 sélections, 7 buts avec la Nazionale). Pas facile pour ce gamin d’avoir un tel poids sur les épaules. Et pourtant, le natif de Gênes gère jusqu’à maintenant plutôt bien cette pression. A tout juste 20 ans, celui qui a fait toutes ses gammes du côté de la Fiorentina est déjà indéboulonnable cette saison avec la Viola (27 rencontres de Serie A dont 26 en tant que titulaire). Pour l’heure, seulement 5 buts au compteur en championnat, un maigre bilan pour cet ailier dont les qualités sont indéniables. Technique et véloce, Chiesa ne lésine pas sur les efforts. Son talent et ses aptitudes avaient déjà convaincues Luigi Di Biagio, alors sélectionneur des Espoirs. Federico Chiesa a d’ailleurs fait partie de la belle épopée des Azzurini à l’Euro 2017. Pas étonnant donc de le voir faire ses grands débuts avec la Nazionale vendredi dernier en amical contre l’Argentine. Pas déméritant mais un brin timoré, celui qui concentre beaucoup d’espoirs a pu constater que le chemin était encore long…

Lorenzo Pellegrini (21 ans) – 2 sélections

Il est le plus expérimenté de tous. A 21 ans, Lorenzo Pellegrini totalise déjà une dizaine de matchs sur la scène européenne. Né à Rome et formé à la Roma, le milieu de terrain est parti s’émanciper à Sassuolo. Deux saisons sous les ordres d’Eusebio Di Francesco où il a pu emmagasiner du temps de jeu que ce soit en Serie A mais aussi en Ligue Europa. Fraichement nommé coach de la Roma, Di Francesco a immédiatement rapatrié son petit protégé. De retour chez les Giallorossi, Pellegrini est en train de passer un cap. Auteur de sa troisième saison pleine en championnat, il a pu également gouter à la Ligue des Champions. Une récompense pour celui qui signe des prestations convaincantes depuis plusieurs mois. Doté d’une bonne vista et d’une grosse frappe de loin, ce milieu relayeur compte déjà 12 réalisations en championnat depuis le début de sa jeune carrière. Sans complexe au sein d’un entrejeu romain expérimenté (De Rossi, Strootman, Nainngolan), Pellegrini l’a également été lors de sa deuxième cap avec la Squadra Azzurra. Entré à l’heure de jeu face à l’Argentine, il s’est montré à l’aise et plein d’envie. Prometteur pour la suite.

Patrick Cutrone (20 ans) – 1 sélection

On ne l’attendait pas à un tel niveau si tôt. Lui-même a avoué qu’il ne pensait pas être déjà sélectionné. Il faut dire que celui qui n’a disputé que 5 minutes en championnat la saison dernière, découvre tout juste le haut-niveau. Pur produit de la formation milanaise, Patrick Cutrone a su saisir sa chance, cet été, lorsque Vincenzo Montella lui a donné. Le jeune attaquant de 20 ans a également réussi à convaincre le successeur de Montella, Gennaro Gattuso. Renard des surfaces à la Filippo Inzaghi, Cutrone est un vrai finisseur. Pour sa première saison dans l’élite, le voilà meilleur buteur de l’AC Milan avec 15 réalisations en 37 matches toutes compétitions confondues (Serie A, Ligue Europa et Coupe d’Italie). Une efficacité et un sang-froid qui ont séduit Luigi Di Biagio, son ancien sélectionneur chez les U21. Appelé pour la première fois avec les Azzurri, Cutrone a même eu la chance de disputer un quart d’heure face à l’Argentine. L’attaquant des Rossoneri devrait bénéficier de plus de temps de jeu pour se montrer ce mardi contre l’Angleterre. Alors que l’attaque transalpine est en perdition (3 buts lors des 630 dernières minutes), Cutrone a clairement une carte à jouer.

Le résumé du match amical Argentine-Italie