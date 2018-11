Brésil : Tite cherche la bonne formule

Le temps presse pour Tite. Plus de deux ans après sa prise de fonctions, le sélectionneur brésilien n’a toujours pas trouvé son équipe type. Les joueurs se succèdent, les schémas tactiques changent mais le résultat, lui, reste le même. Le Brésil de Tite est certes plus séduisant que celui de Dunga, mais ne parvient pas à soulever de trophée. La dernière participation du Brésil au Mondial russe l’été dernier a mis en exergue quelques carences. L’attaque est séduisante mais manque parfois de réalisme. La défense est toujours à la recherche de stabilité. Le milieu se cherche un vrai leader. Tant de questions auxquelles Tite tente de chercher des solutions. C’est dans cette optique que le boss brésilien teste d’autres formules. Ce sera le cas ce soir face aux Lions Indomptables du Cameroun (20h30 - beIN SPORTS 1)…

Alex Sandro et Pablo ont une carte à jouer

La défense brésilienne est un cas complexe depuis quelques années. Le fameux et historique 7-1 encaissé contre l’Allemagne au Mondial 2014 n’est toujours pas passé. Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Pablo… Plusieurs joueurs et autant de duos ont été testés pour peu de certitudes. Face au Cameroun ce soir, Tite devrait opter pour un axe inédit : Pablo - Marquinhos. Une défense 100 % Ligue 1 composée du Parisien et du Bordelais. Ce dernier a d’ailleurs une grosse carte à jouer. « C’est le rêve d’une vie, a déclaré le joueur de Bordeaux, très ému. Je vais peut-être pleurer en enfilant le maillot. » Face aux Lions Indomptables, Pablo devra néanmoins mettre ses sentiments de côté pour ne pas griller son joker. Sur le côté gauche, Tite va donner une chance à Alex Sandro, excellent avec la Juve mais pas convoqué au dernier Mondial. Il faut dire qu’avec Marcelo comme concurrent, la partie est perdue d’avance…

Allan, le chaînon manquant ?

L’injustice a fini par être réparée. Allan, longtemps oublié des sélectionneurs brésiliens, est aujourd’hui aux portes d’une grande aventure avec la Seleção. Le milieu de Naples est peut-être la pièce manquante au puzzle auriverde. Un type de joueur que le Brésil n’avait pas encore : technique, excellent relanceur, très généreux mais surtout animé d’une grinta incroyable. Avec Allan sur le terrain, c’est toute une équipe qui respire. Son coffre physique lui permet de ratisser large dans l’entrejeu tout en bonifiant les ballons récupérés. Une activité telle que ses coéquipiers n’ont pas d’autre choix que de se mettre au niveau. Ses prestations en Italie mais surtout en Ligue des Champions ont été unanimement saluées. Entré en jeu face à l’Uruguay la semaine dernière, le « pitbull » du Napoli sera titulaire ce soir face aux Lions Indomptables.

Richarlison, option supplémentaire

S’il y a bien un secteur du jeu qui suscite beaucoup de débats, c’est l’attaque. Depuis la nuit des temps, le Brésil est reconnu pour avoir le plus grand réservoir de talents offensifs. Et pourtant, les récents sélectionneurs brésiliens ont eu beaucoup de mal à trouver la relève des Ronaldo, Ronaldinho et autres Kaka. Il y a bien Neymar qui s’est très souvent montré au niveau, mais un seul joueur ne fait pas une équipe. Tous les systèmes du monde ont été testé : une pointe, un duo d’attaque, joueurs confirmés, grands espoirs. Rien n’y fait, la mayonnaise peine à prendre. Avec toujours Neymar comme noyau dur, Tite tente de trouver la formule idoine pour refaire du Brésil une incroyable machine à buts. La dernière idée du boss auriverde ? Faire confiance au buteur d’Everton, Richarlison !

L’une des révélations de Premier League cette saison a une énorme carte à jouer. A 21 ans, il n’est qu’au début de son aventure avec la Seleção. En plus de ses qualités de buteur, le joueur révélé à Watford possède d’autres qualités très intéressantes pour un coach. Son gabarit très imposant apporte un peu plus d’épaisseur. Ses dispositions à jouer sur les côtés offrent d’autres options en cours de match. « Je suis déterminé à jouer la Copa America 2019 » a-t-il récemment déclaré. Cela passera par des performances de choix. A commencer par ce soir face au Cameroun…

Sandro : "Ce ne sera pas facile face au Cameroun"