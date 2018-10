Argentine, la vie sans Messi

6 buts en Liga, 5 en Ligue des Champions : Lionel Messi est, comme à l’accoutumée, parti sur de belles bases cette saison encore. En forme avec le FC Barcelone, la Pulga n’en fera pas profiter l’Argentine. Depuis l’élimination en huitièmes de finale de Coupe du Monde face à la France, le joueur de 31 ans a décidé de faire un (nouveau) break avec sa sélection. Le quintuple ballon d’or a ainsi déjà manqué les deux derniers rassemblements de l’Albiceleste et un retour ne semble pas encore à l’ordre du jour.

« Nous ne devrions plus déifier Messi. C’est un excellent joueur mais ce n’est pas un leader. Il est inutile d’essayer de faire un leader avec un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match » a lancé cette semaine Diego Maradona, un des rares à penser que la Pulga n’est pas indispensable. Car du côté de l’Albiceleste, on continue de faire des appels du pied à la star du Barça pour qu’il revienne. « Je respecte sa décision, ça ne regarde que lui. On l’attend tous ici car on sait à quel point il est important pour nous » a déclaré Dybala. Même son de cloche pour Romero « J’aimerais qu’il soit avec nous. J’espère qu’il se repose juste un moment ». Lionel Scaloni, sélectionneur intérimaire, est lui toujours en contact avec le numéro 10 mais ne lui met pas de pression. « J’ai parlé avec lui il y a dix jours. Nous avons évoqué le présent, comment joue l’équipe mais nous n’avons pas parlé du futur ».

En attendant, celui qui a pris provisoirement la succession de Sampaoli, tente de donner un nouveau visage à cette Albiceleste, qui s’est trop longtemps retranchée derrière le talent de Messi. Ancien sélectionneur des moins de 20 ans, il a essayé pas moins de 26 joueurs en 3 matchs ! La moitié d’entre eux ont ainsi connu leur première cape.

Pour d’autres, ce renouveau a été l’occasion de prendre plus d’envergure. A commencer par Paulo Dybala. Par la force des choses, le joueur de la Juventus est devenu une pièce maitresse de cette Argentine new-look. Celui qui avait disputé 22 petites minutes lors du dernier Mondial a désormais la place et la possibilité d’enfin s’exprimer en sélection. A ses côtés au milieu de terrain, les techniques et créatifs Giovani Lo Celso et Leandro Paredes ont marqué des points lors des derniers matchs. Agés respectivement de 22 et 24 ans, ils représentent, avec la Joya, l’avenir de l’Argentine.

Une Argentine qui pour l’heure, sans Messi, est toujours invaincue. La (jeune) bande de Scaloni reste sur 2 victoires (Guatemala et Irak) et 1 nul (Colombie) pour 7 buts inscrits et 0 encaissé. Un bilan qu’il faut tout de même nuancer au vu des adversaires. L’Albiceleste connaitra un premier vrai test ce soir (20h sur beIN SPORTS 1) face au Brésil. L’occasion de voir si l’Argentine est vraiment prête à se passer de Messi ou si son retour est primordial.