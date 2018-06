8ème de finale de la Coupe du Monde 2018

Suivez Uruguay - Portugal à 20h en direct TV sur beIN SPORTS 1 et en live streaming via CONNECT.

Dans la foulée de France-Argentine, l’Uruguay et le Portugal ont également rendez-vous ce samedi en huitième de finale de la Coupe du monde.

Emmenée par son tandem offensif Suarez-Cavani, la Celeste promet de s’aligner dans un 4-4-2 des plus solides, avec notamment la paire Torreira-Vecino en guise de premier verrou, devant une charnière centrale composée de Gimenez et Godin.

En face, la Selecçao ne manquera pas d’atouts offensifs non plus, avec outre l’incontournable Ronaldo, les Guedes, Quaresma et Joao Mario vraisemblablement pour mettre le feu. Ce aux dépens a priori de Bernardo Silva.

Les compos probables

Le onze uruguayen probable: Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt – Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur - Suarez, Cavani.

Le onze portugais probable: Rui Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro – Quaresma, Carvalho, Adrien Silva - Joao Mario - Ronaldo, Guedes.

Uruguay vs Portugal en direct ce Samedi à 20h sur beIN SPORTS 1.

Les abonnés beIN SPORTS auront également l’occasion de voir ce match Uruguay vs Portugal via beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay - Portugal: match en direct commenté