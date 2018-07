Alors que les deux sélections étaient dos à dos à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation (1-1) - Dzyuba, sur penalty (41e), ayant répondu à l’ouverture du score d’Ignashevich contre son camp (11e) – Russes et Espagnols ont dû en passer par les tirs au but pour se départager ce dimanche à Moscou, en huitième de finale de la Coupe du monde.

A ce petit jeu, le pays organisateur a été plus fort (4-3), Koke et Aspas ayant buté sur Akinfeev. Le champion du monde 2010 quitte donc prématurément la compétition ! La Russie affrontera soit la Croatie, soit le Danemark en quart de finale.