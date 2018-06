Rétro Coupe du monde : Zoff, le dinosaure italien

Dans un groupe qui s’envole pour une Coupe du Monde, chaque sélectionneur doit composer avec des jeunes. En Espagne, en 1982, Dino Zoff était le joueur le plus expérimenté de la sélection italienne. A 40 ans et 133 jours, il en a profité pour devenir le joueur le plus âgé a remporté un Mondial.

Véritable muraille dans les buts, il écœure toutes les équipes qui se dressent devant la Squadra Azzurra et notamment le Brésil, lors d’un match qui a qualifié les Italiens pour le dernier carré. Pour le vétéran italien, il y a réalisé son plus bel arrêt de la compétition : « Je me souviens de la tête d'Oscar que j'ai sauvée sur la ligne dans les dernières minutes du match contre le Brésil. Alors que le ballon était encore bloqué sous mon corps, les joueurs brésiliens réclamaient le but. J'étais terrifié à l'idée que l'arbitre puisse se tromper en jugeant que le ballon avait passé la ligne. C'est pourquoi je suis resté à terre, me cramponnant au ballon comme si ma vie en dépendait, afin que l'arbitre puisse voir exactement où il se trouvait. »

Vainqueur en finale de l’Allemagne 3-1, l’Italie remporte sa troisième Coupe du Monde, après 1934 et 1938. Surement le plus beau souvenir du gardien italien « je n’oublierai jamais le moment où la coupe m’a été remise après notre victoire en finale. » Grazie Dino.