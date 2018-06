Rétro Coupe du Monde : Zico, le « Pelé blanc »

Zico n’a jamais gagné la Coupe du Monde, malgré trois tentatives (1978, 1982, 1986), mais son nom est inscrit parmi les plus grands footballeurs brésiliens. Cinquième meilleur buteur de l’Histoire de la Seleçao (52 buts en 72 sélections), devant Bebeto, Rivaldo ou encore Ronaldinho, il fait partie de cette trempe de joueurs ayant marqué la sélection auriverde. Malgré une 3ème place à domicile, en 1978, sa plus belle des phases finales est sans aucun doute en Espagne, en 1982. Positionné en numéro 10, juste derrière Falcao, il régale et distribue de vrais caviars. Il va être impliqué dans 8 buts consécutifs, soit à la finition, ou à la construction.

Une élimination aux portes du dernier carré, à la suite d’une défaite face à l’Italie, de Paolo Rossi, triplé buteur (3-2). Au Brésil, tout le monde se souvient de ce Mondial : « Même plus de trente ans après, où que j'aille dans le monde, les gens me parlent de 1982. On ne me parle que de ça. Certains connaissent même toute l'équipe par cœur et sont capables de décrire tous nos buts. Cette équipe a touché les gens. Je crois qu'elle les a rendus heureux. »

Au Mexique, en 1986, il se contentera d’un rôle de remplaçant, où le Brésil se fera sortir aux tirs au but par l’équipe de France, en quarts de finale, dans un match mythique à Guadalajara.

Comme Platini ou Cruyff, Zico fait partie de ces artistes sans victoire en Coupe du Monde. Assez pour le surnommer le "Pelé blanc".