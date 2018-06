Personne n’aurait imaginé que lors du Mondial 1994, aux Etats-Unis, le Camerounais Roger Milla allait entrer dans l'Histoire de la Coupe du monde. En marquant à la 46ème minute face à la Russie lors de la défaite (1-6), il est entré dans l’Histoire de la compétition. Un but à l’âge de 42 ans et 39 jours, qui fait de lui le buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du Monde. Un record qu’il avait établi déjà quatre ans plus tôt en Italie.

"En 1994, les Camerounais m'ont poussé à jouer parce qu'ils savaient que j'étais le seul à pouvoir marquer. Ils ne faisaient pas confiance aux autres joueurs. Est-ce que j'étais confiant ? Bien sûr", se souvient Milla, dans une interview pour la FIFA.

Pour se tenir prêt à cette édition américaine, la légende camerounaise évoluait dans son pays, au Tonnerre Yaoundé. Pour lui « devenir le plus vieux buteur de la Coupe du monde, c’était un honneur. Mais comme on dit, les records sont faits pour être battus. » Le record est toujours d’actualité, et il sera bien difficile à battre.

Si un record ne lui sera pas enlevé c’est celui d’avoir été le premier joueur africain a disputé trois phases finales en 1982, 1990 et 1994. Ça vaut bien un petit pas de danse.