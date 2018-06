Rétro Coupe du monde : Platini et la nuit de Séville

Michel Platini a été pendant longtemps le chef de fil de l’équipe de France dans les années 1980. Le célèbre numéro 10 des Bleus a été le symbole de toute une génération. Son histoire avec la Coupe du Monde a débuté timidement, en 1978, en Argentine, avec une élimination au premier tour. « Platoche » attendra quatre ans pour connaître sa plus belle histoire avec les Bleus, et la plus cruelle à la fois.

Deuxième derrière l’Angleterre, à l’issue du premier tour, l’équipe de France va enchaîner deux victoires face à l’Autriche (1-0) et l’Irlande du Nord (4-1). Une place pour les demi-finales face à la RFA. Un match qui va entrer dans la légende de la Coupe du Monde. Une rencontre unique, dramatique pour les Bleus. Avec Alain Giresse et Jean Tigana, Michel Platini est le dépositaire du jeu de son équipe. L'ancien joueur de la Juventus y va y aller de son but sur penalty, après l’ouverture du score de Pierre Littbarski. Avant d’aller aux nouvelles de Patrick Battiston, victime d’un attentat d’Harald Schumacher à l'heure de jeu.

Tout le monde pensait voir la France se qualifier pour la finale après le but d’Alain Giresse (3-1), mais c’était sans compter sur l’abnégation allemande, conjuguée à l’entrée en jeu de Karl-Heinz Rummenigge et le retour de la RFA avant la fin des 120 minutes. Michel Platini a inscrit son tir au but, mais Didier Six et Maxime Bossis craqueront de leur côté.

Affectés par cette terrible élimination, Platini et sa bande remporteront l’Euro 1984 à domicile. Son dernier Mondial en 1986, sonnera le début de la fin de sa carrière internationale. Une phase finale mexicaine où l’on vivra un autre match de légende, face au Brésil cette fois, où la France finira par l’emporter aux tirs au but, avant de perdre aux portes de la finale face à la RFA (0-2).