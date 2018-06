Rétro Coupe du monde : Pelé, Roi de Suède

La belle histoire entre Pelé et la Coupe du Monde est unique. Le Roi Pelé est le seul joueur à avoir soulevé trois fois le trophée Jules Rimet. A seulement 17 ans, il est considéré comme une pépite par le Brésil. Malheureusement, une blessure va lui faire manquer le début de la compétition en 1958, en Suède. Il va faire ses grands débuts lors du troisième match face à l’URSS, pour ne plus quitter le onze de départ de Vincente Feola. Après avoir marqué le but victorieux face au Pays de Galles (1-0), il fait mal à la France de Just Fontaine, en demi-finale, en inscrivant un triplé (5-2).

En finale, face au pays organisateur, la sélection auriverde remporte la sixième Coupe du Monde de l’Histoire. Après avoir concédé l’ouverture du score, les futurs champions du Monde accélèrent et balayent la Suède (5-2), avec un doublé du jeune Pelé.

Malgré ses 17 ans et 235 jours, Edson Arantes do Nascimiento, dit « Pelé » entre dans le livre des records, en devenant le plus joueur à devenir champion du monde. En 14 matchs joués, en 4 éditions (1958, 1962, 1966, 1970) Pelé aura marqué 12 buts, soit le 5ème meilleur buteur de l’Histoire de la Coupe du Monde, derrière Just Fontaine, Gerd Muller, Ronaldo et Miroslav Klose.