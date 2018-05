Rétro Coupe du monde : Paolo Rossi, de l'ombre à la lumière

En l’espace de 3 mois, Paolo Rossi est passé du placard à idole dans son pays. Suspendu 2 ans, l’attaquant italien avait retrouvé les terrains en avril 1982, juste avant la Coupe du monde en Espagne. La raison de cette suspension ? Son implication dans des paris sportifs frauduleux sur des matchs du Calcio. Son sélectionneur, Enzo Bearzot, a eu raison de lui faire confiance. Après un premier tour où l’Italien est resté muet, il se réveille au meilleur des moments, en claquant un triplé face au Brésil de Zico au second tour (3-2), le grand favori de la compétition.

Le buteur de la Squadra Azzura est lancé, plus personne ne va l’arrêter. Un doublé en demi-finale face à la Pologne et le premier but lors du succès en finale face à la RFA vont confirmer le retour en forme de « Pablito ».

Au total, 6 buts en trois matchs, Paolo Rossi est sorti de l’ombre pour éblouir en l’espace de trois rencontres le monde du football. Le joueur passé quatre saisons à la Juventus Turin ne tutoiera plus jamais les sommets. Il retournera dans l’ombre. Mais suffisant pour remporter le Ballon d’or et d’inscrire son nom au palmarès des vainqueurs de la Coupe du Monde.