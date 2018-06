Rétro Coupe du monde : Müller, le bombardier allemand

Lorsque l’on parle de Coupe du Monde, on entend souvent le nom de Gerd Müller. Mais qu’a-t-il réellement fait pour que l’on parle autant de lui ? Il a tout simplement marqué 14 buts en deux éditions, et surtout 10 en 1970. Meilleur buteur de l’Histoire du Bayern Munich, l’attaquant de la R.F.A arrive en sélection après la finale de 1966 perdue face à l’Angleterre de Bobby Charlton.

Fer de lance de la Mannschaft, « Der bomber » (le bombardier), n’a pas pris le soleil au Mexique, il a empilé les buts. Lors de la phase de poules, il marque 7 buts, dont deux triplés consécutifs. Déjà un exploit ! Il enchaîne en marquant le but victorieux lors de la prolongation face à l’Angleterre, alors que sa sélection était menée 2-0. Malheureusement, il échoue en finale face à l’Italie, malgré son doublé (défaite 4-3, après 120 minutes).

Avec ses 10 buts en 6 matchs, c’est tout naturellement qu’il est récompensé du Ballon d’Or 1970, sans contestation possible.

Mais son plus beau souvenir reste l’édition 1974, à domicile, lors de la finale face aux Pays-Bas de Johan Cruyff « Mon but le plus important est celui du 2-1 en finale de la Coupe du Monde 1974, à Munich... ». Une victoire chez lui donc, qui va entraîner sa retraite internationale. Un autre lui a emboîté le pas en la personne de Miroslav Klose.