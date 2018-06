En Argentine, dans une Coupe du Monde 1978 marquée par la dictature du Général Videla, c’est l’Argentin Mario Kempes qui a imposé sa loi. Après aucun but inscrit lors du premier tour, on pensait revoir un Mario Kempes muet, après un Mondial 1974 raté. C’est lors du deuxième, que le numéro 10 de l’Albiceleste s’est réveillé, avec ses deux premiers buts face à la Pologne (2-0). Le train Kempes est lancé et plus personne ne va l’arrêter. Lors du dernier match de ce tour contre le Pérou, il en met deux autres face au Pérou (6-0).

Au Monumental de Buenos Aires, face aux Pays-Bas, sans Johan Cruyff, resté à Barcelone, qui a refusé de disputer la compétition en raison de la situation politique, l’Argentine n’avait pas d’autre choix que de gagner. Homme du match, Mario Kempes a ouvert le score en première période. Dans les dix dernières minutes, les Oranjes égalisent par l’intermédiaire de Nanninga. Lors de la prolongation, l’Argentine reprend l’avantage. Une nouvelle fois par "El Matador". Un but dans son style, en éliminant les défenseurs et en résistant aux charges adverses. L’Argentine ajoutera un troisième but par Bertoni en fin de match.

L’Argentine remporte sa première Coupe du Monde. Meilleur buteur du tournoi, Mario Kempes est le grand artisan de cette victoire finale en marquant trois doublés, toujours lors des matchs importants. Un vrai diesel ce Super Mario.