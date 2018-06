Rétro Coupe du Monde : Maradona, deux buts pour l'éternité

L’histoire de Diego Armando Maradona avec la Coupe du Monde est complexe. Des rires, des larmes, des joies et des peines. Une relation intense qui aura duré de 1982 à 1994. En l’espace de quatre phases finales, il aura su marquer de son empreinte cette compétition.

Après ne pas avoir pris part à l'édition 1978, et une élimination prématurée en 1982, Diego Maradona arrive au Mexique au sommet de son art. Après avoir fini premier d’une poule composée de l’Italie, de la Bulgarie, et de la Corée du Sud, et éliminé l’Uruguay en huitièmes, le joueur du Napoli montre la voie contre l’Angleterre en quarts de finale.

Un match où Diego Maradona entrera dans la légende du football. En l’espace de quatre minutes, il fait basculer la rencontre dans l’irrationnel. D’abord à la 50ème, où il fait mine de frapper le ballon de la tête, et le pousse de la main. L’arbitre n’y verra rien, malgré les protestations des joueurs anglais. « La main de Dieu » est née le 22 juin 1986. Pour lui, «ce but c'est ma tête et aussi la main de Dieu qui l'a guidée.»

Son second but, « le but du siècle », il ne le doit qu’à lui-même. Un raid de plus de 60 mètres, où il part de son camp et élimine tour à tour toute la défense anglaise, y compris le gardien Peter Shilton. Moment grandiose, « un rêve de gosse » pour le phénomène argentin.

Mais ce but n'aurait peut-être jamais existé sans un coup de fil, survenu quelques années auparavant. En mai 1980, alors que l’Argentine affrontait l’Angleterre à Wembley, Maradona avait réalisé le même type d’exploit sauf qu'il avait décidé de frapper au lieu d'éliminer le gardien adverse. Malheureusement à côté. C’est son frère qui lui expliquera qu’il aurait dû tenter le dribble devant le gardien avant de frapper dans le but vide. Un peu plus de deux ans plus tard, c'est chose faite.

L’Argentine finira par remporter le trophée contre l’Allemagne de l’Ouest en finale (3-2). Une deuxième Coupe du monde pour l’Albiceleste après celle de 1978 à domicile offerte par un excellent Mario Kempes.

On retrouvera "El Pibe de Or" (le gamin en or) en 1990, dans son pays d’adoption, l’Italie, où il jouera du côté de Naples entre 1984 et 1991. Là encore, un été italien marqué par la qualification de l’Argentine contre l’Italie pour la finale, avec un tir au but inscrit par le meneur de jeu. Une Coupe du monde perdue en finale face à l'Allemagne.

Durant toutes ces années, la Coupe du monde va connaître ses plus belles heures. Gracias Diego.