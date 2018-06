Rétro Coupe du monde : L'infatigable Cafu

Il n’y a rien de mieux pour un footballeur que de devenir champion du monde et de soulever le trophée. Le Brésilien Cafu peut se targuer de l’avoir fait deux fois, en 1994 et en 2002. « La Coupe du monde reste le titre le plus convoité de la planète, ça ne fait aucun doute. C’est le summum ; il n’y a rien au-dessus de ça ». Si pour sa première participation, en 1994, aux Etats-Unis, il a remporté le tournoi avec le Brésil face à l’Italie en finale, il n’a pas réussi à faire de même en 1998, face à la France de Zidane.

En 2002, quelques semaines après avoir fêté son 32ème anniversaire, il retrouvera la victoire. En battant l’Allemagne d’Oliver Kahn, grâce à un doublé de Ronaldo (2-0), il aura le privilège en tant que capitaine de soulever en premier la coupe.

C’est en Allemagne que l’on verra les dernières montées de « l’Express », surnom donné en raison de ses courses incessantes sur son couloir droit. Malgré ses 36 ans, il reste toujours disponible pour créer le surnombre offensif et distribuer quelques ballons de but pour son ami Ronaldo.

Avec trois finales jouées, son record sera difficile à battre « Je crois qu'il y a peu de chances que ça [disputer trois finales de Coupe du Monde] se produise à nouveau. Je suis très fier d'être le seul footballeur à avoir accompli cet exploit. Aucune autre légende du football n'a eu la chance de participer à trois finales de Coupe du Monde. »

On l’a bien compris, Cafu est fier de ce qu’il a accompli avec la Seleçao.