Rétro Coupe du monde : les coups de canon de Forlan

La Coupe du Monde, c’est des stades pleins, des supporters heureux, et sur la pelouse, un beau spectacle avec de beaux buts. Dans la rubrique « but magnifique », Diego Forlan en connaît un rayon. L’international uruguayen a connu sa première phase finale en 2002 à l'âge de 23 ans. Si l’Uruguay sort dès la phase de poules, l’homme aux cheveux blonds n’a eu besoin que de vingt-trois minutes pour marquer d'une magnifique reprise de volée, à l’entrée de la surface. Une frappe qui ne laisse aucune chance à Tony Sylva, le gardien de but du Sénégal (3-3). Le premier missile d’une longue série pour lui.

Puisque l'Uruguay n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale en Allemagne, il revient en 2010, en Afrique du Sud. Après avoir marqué un doublé face au pays organisateur, il décide de faire mal à une autre nation africaine, le Ghana. Un match marqué par la main de Luis Suarez, le penalty manqué de Gyan Asamoah, et l'élimination des Blacks Stars lors de la séance des tirs au but. C'est l'ancien Colchonero qui a même égalisé d'un sublime coup-franc flottant qui trompe Kingson.

Lors de la défaite en demi-finale, face aux Pays-Bas (2-3), il va être l’homme de la révolte uruguayenne en égalisant peu avant la pause d’une frappe du gauche. Il faut l'avouer, il a été bien aidé par le gardien néerlandais, Marteen Stekelenburg.

Malgré l’élimination de sa sélection dans le dernier carré, il offre un dernier bijou lors de la petite finale face à l’Allemagne. De l'extérieur de la surface, l’ex-Mancunien reprend de volée un ballon à mi-hauteur qui finit sous la barre du gardien allemand. Une défaite et une quatrième place pour l’Uruguay mais ce but sera élu « plus beau but de la compétition » par la FIFA. Gracias Don Diego.