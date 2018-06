Rétro Coupe du monde : L'élégance de Sir Bobby Charlton

Une victoire en Coupe du Monde et surtout à domicile permet d’entrer pour toujours dans la légende. En 1966, en Angleterre, c'est au tour de Robert « Bobby » Charlton d’ajouter son nom à la liste. A Wembley, les Three Lions remportent leur unique Mondial face à la R.F.A. Une finale restée dans les mémoires après le but de Geoff Hurst, dont on ne sait toujours pas si le ballon a franchi la ligne de but du gardien allemand.

Qu’importe, Bobby Charlton soulève le trophée après l’échec de 1958 en Suède, et l’élimination dès le premier tour. Il faut dire que l’équipe d’Angleterre était largement décimée à la suite du crash aérien de l’avion de Manchester United qui allait vers Munich, où Charlton n’en est sorti que blessé.

Chez lui, il a montré de quoi il était capable. Dès le deuxième match, le milieu de terrain montre la voie face au Mexique lors de la victoire 2-0. Il reste muet jusqu’à la demi-finale face au Portugal. Ses courses folles mettent à mal la défense portugaise et ses passes percent les lignes. Deux buts inscrits par le joueur de Manchester United permettent à l'Angleterre d'arracher une courte victoire (2-1).

La suite, on la connait, l'Angleterre reçoit le trophée Jules Rimet des mains de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Que du bonheur pour la famille Charlton Bobby et son frère aîné Jack, qui faisait partie de l'équipe.