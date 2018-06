Rétro Coupe du monde : l'écharpe du Kaiser

Un grand match, c’est souvent beaucoup de buts et un scénario dingue. C’est exactement ce qu’il s’est passé en 1970, au Mexique entre la R.F.A et l’Italie en demi-finale de la Coupe du Monde. Après 90 minutes, le score était d’un but partout. Une égalisation en toute fin du temps réglementaire par Karl-Heinz Schnellinger. La Mannschaft repasse vite devant, une course contre la montre s’installe, pour voir l’Italie s’impose 4-3. Cinq buts inscrits en 30 minutes… De la folie, assez pour l'appeler le "match du siècle" pour certains spécialistes.

L’une des raisons de cet emballement, c’est sûrement la blessure de Franz Beckenbauer, qui s’est cassé la clavicule droite. Malheureusement, le sélectionneur allemand, Helmut Schön a fait tous ses changements (deux à l’époque), et le « Kaiser » ne comptait pas abandonner ses coéquipiers. C’est avec le bras en écharpe qu’il finit la rencontre. Une image relayée en Allemagne de l’Ouest pour parler de l’héroïsme de Beckenbauer.

C’est quatre ans plus tard, à domicile, qu’il soulèvera le trophée en s’imposant face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. L’actuel dirigeant du Bayern Munich réussira la même performance en tant que sélectionneur, en 1990, en Italie en battant l’Argentine, avec des joueurs comme Lothar Matthaüs, son capitaine, ou encore Andreas Brehme, buteur en finale.