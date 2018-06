Rétro Coupe du monde : Le fracassant retour de Ronaldo

Chaque édition de la Coupe du Monde a sa star. En 2002, en Corée du Sud et au Japon, elle s’appelle Ronaldo, le Brésilien. Âgé de 25 ans à l’époque, il connait des jours difficiles à cause de plusieurs blessures à un genou qui va lui gâcher trois ans de carrière. En trois saisons, il ne va jouer qu’une vingtaine de matchs avec l’Inter Milan. Pas la meilleure des façons pour arriver en confiance pour la première Coupe du Monde sur le sol asiatique.

Le numéro 9 brésilien débarque en Asie pour sa troisième phase finale, après celle en 1994 remportée à seulement 17 ans (sans disputer de match), et celle de 1998, perdue en finale (0-3) face à la France de Zidane. S’il est en manque de rythme, sa manière de danser avec le ballon et sa technique sont toujours là. En prime, une toute nouvelle coiffure qui fera parler d’elle, et même encore aujourd’hui. « Tout le monde parlait de ma blessure. Du coup je suis arrivé avec cette coupe de cheveux et plus personne n’en a parlé », explique le joueur à la télévision brésilienne.

Ronaldo a réussi la Coupe du Monde la plus accomplie de sa carrière. "Il Fenomeno" a entraîné sa sélection vers son cinquième titre. Avec ses huit buts, dont deux en finale face à l’Allemagne d’Oliver Kahn, il terminera meilleur buteur de la compétition. Bien aidé par le duo : Ronaldinho - Rivaldo. Dans les mois qui vont suivre le sacre brésilien, il s’envolera pour l’Espagne et le Real Madrid avant de remporter son deuxième Ballon d’Or. Du très lourd !