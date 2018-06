Rétro Coupe du monde : le duel Buffon - Zidane

L’histoire entre la Gianluigi Buffon et la Coupe du Monde n’a pas toujours été si rose. Gardien numéro 2 derrière Gianluca Pagliuca en 1998, il a vu l’Italie s’incliner aux tirs au but face à la France du banc de touche. A partir de l’édition asiatique, en 2002, jusqu’à celle au Brésil, en 2014, il a toujours été titulaire et joueur clé de la Nazionale. Celle de 2006 a suffi pour envoyer l’Italie sur le toit du monde et « Gigi » y est pour quelque chose.

Avant la finale face à la France, le portier italien n’avait encaissé qu’un seul but, celui de Christian Zaccardo, contre son camp, face aux Etats-Unis. L’équipe de France savait que la tâche n’allait pas être simple. Rapidement la France prend l’avantage sur un penalty provoqué par Florent Malouda. Face au portier de la Juventus, Zinédine Zidane, le meilleur joueur de ce Mondial, ayant réussi dans cet exercice au tour précédent face au Portugal. Le premier des nombreux duels entre les deux hommes dans cette rencontre. Zizou surprend tout son monde d’une panenka qui touche la barre avant de franchir la ligne. Un geste réfléchi pour le capitaine de la France « Il y avait (Gianluigi) Buffon en face et il me connaissait très bien. Il savait que je tirais les penalties à sa droite. Si j’avais été fou, j’aurais tiré là où il allait plonger. La solution, pour moi, était donc de faire ça. »

Le match s’équilibre, l’Italie égalisera par Marco Materazzi en première période. Buffon et Zidane vont se retrouver durant la prolongation et la fameuse 104ème minute. Sur un centre de Willy Sagnol, venu de la droite, Zizou, seul au point de penalty, place une tête puissante sous la barre, mais Buffon est là pour repousser le ballon en corner, d’une superbe claquette. Peut-être la parade la plus importante de la carrière du gardien italien. Zidane a compris, la France est passé de peu à côté de reprendre l’avantage.

Quelques minutes plus tard, Buffon s’empresse d’aller voir les arbitres pour dire ce qu’il a vu de l’incident et du coup de tête de Zidane sur Materazzi. Le carton rouge est sorti, synonyme de retraite pour « Z.Z ».