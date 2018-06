Rétro Coupe du monde : Klose, sérial kicker

La Coupe du Monde en Russie débutera le 14 juin prochain. Du côté de l’Allemagne, un attaquant manquera à l’appel : Miroslav Klose. Au bout de ces treize longues et belles années en sélection, il aura disputé 4 éditions, la première en 2002, et la dernière sur le toit du Monde au Brésil. Entre son début dans la compétition et ses adieux, il a réussi à marquer la bagatelle de 16 buts. Faisant de lui le meilleur buteur de l’Histoire de la Coupe du Monde à ce jour, devant Ronaldo (15 buts), Gerd Muller (14) et Just Fontaine (13).

En 2002, pour son premier match en Coupe du Monde, Miroslav Klose inscrit un triplé face à de faibles saoudiens (8-0). Trois buts de la tête, son point fort. Il continuera à marquer deux autres buts, l’un face à l’Irlande (1-1), et l’autre face au Cameroun (2-2). Au total, cinq buts en trois matchs de poules. Seule ombre au tableau de cette édition asiatique, aucun but inscrit lors de la phase à élimination directe. L’Allemagne va s’incliner en finale, face au Brésil de Ronaldo (2-0), qui terminera meilleur buteur de la compétition avec 8 buts.

En 2006, chez lui, en Allemagne, le sérial buteur allemand, va confirmer ce qu’il avait entrepris en Asie. Meilleur buteur de ce Mondial à domicile avec 5 buts, il va en profiter pour marquer son premier but lors d’un match à élimination directe, en quarts de finale face à l’Argentine. Un but de la tête dont lui seul à le secret (1-1, 42 t.a.b). Il remettra cela, en Afrique du Sud, en inscrivant un doublé face à l’Albiceleste, toujours en quarts de finale.

En 2014, au Brésil, pour sa dernière Coupe du Monde, il avait un objectif personnel : marquer deux buts et devenir LE meilleur buteur de l’Histoire de la Coupe du Monde. Un record détenu par Ronaldo. A 36 ans, il l’égale face au Ghana (2-2).

Miroslav Klose n’a pas choisi n’importe quel match pour battre le record d’O Fenomeno. Lors de la débâcle brésilienne face à la Mannschaft (7-1), il trompe Julio César dans les six mètres. Il entre donc dans la légende avec 16 buts. Comme si cela ne suffisait pas, son équipe remporte le trophée quelques jours plus tard face à l'Argentine.