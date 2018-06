Rétro Coupe du monde : Just Fontaine et le record "imbattable"

Il n’a fallu qu’une seule Coupe du Monde pour permettre à Just Fontaine de marquer l’Histoire de la compétition. En Suède, lors de la Coupe du monde 1958, l’international français a inscrit la bagatelle de 13 buts en 6 matchs. Un record en cours, qui n’est pas prêt d’être battu. Aujourd’hui, il « ne sait pas du tout s’il sera battu. Mais ça ne me déplairait pas de le conserver ».

L’attaquant de l’équipe de France a tout de suite marqué les esprits avec un triplé lors de la victoire face au Paraguay (7-3). Par la suite, l’ancien buteur du Stade de Reims, va marquer trois autres buts lors du premier tour (Yougoslavie et Ecosse). En quarts de finale, il signe un doublé face à l’Irlande du Nord, avant de mettre un but lors de la défaite en demi-finales face au Brésil de Pelé. « Justo » finira en beauté avec un quadruplé contre la RFA lors du match pour la troisième place. Les 13 buts de Just Fontaine ont permis à la France de finir sur le podium. A l’époque, le meilleur résultat des Bleus en Coupe du Monde.

Selon lui, son record de buts, il le doit en grande partie à une blessure quelques mois auparavant « je me suis fait opérer du genou en décembre 1957 et que je n’ai pas repris avant février", a raconté Fontaine. "Cela m’a fait une petit coupure hivernale et du coup, je suis arrivé frais en juin alors que les autres ne l’étaient pas."

A l’aube du Mondial en Russie, il n’y a que trois joueurs qui ont marqué plus de buts que Juste Fontaine : Gerd Mueller (14 buts), Ronaldo (15 buts) et Miroslav Klose (16 buts). Toutefois, il a fallu au moins deux éditions à ces trois joueurs pour marquer autant de buts que la légende française. Et dire que « Justo » ne tirait pas les penalties …