Rétro Coupe du Monde : Iniesta n'a pas oublié son ami

Tout le peuple espagnol se souviendra de cette 116ème minute au Soccer City de Johannesburg (Afrique du Sud). Le moment choisi par Andrés Iniesta pour offrir à l’Espagne sa toute première Coupe du Monde. Un but qui restera gravé. Pas pour sa beauté mais la symbolique après le but de la victoire contre les Pays-Bas. Le milieu de terrain espagnol s’est précipité vers le poteau de corner, en enlevant son maillot. Juste en-dessous, un message « Dani Jarque, pour toujours avec nous ». Les larmes aux yeux, Iniesta s’est senti « de nouveau footballeur », confie-t-il dans son autobiographie « L’Artiste », après plusieurs mois de malaise.

Daniel Jarque ? Un ancien rival de l’Espagnol Barcelone et ami d’Andrés Iniesta, retrouvé mort dans sa chambre, en août 2009, durant un stage de pré-saison près de Florence en Italie. Une initiative personnelle qui montre aussi que la rivalité entre les deux clubs de Barcelone n’existe que sur le terrain. Depuis ce jour, le joueur formé à La Masia est accompagné d’une ovation à chaque déplacement avec son club, malgré les différends entre la Catalogne et le reste de l’Espagne. Une chose est sure c’est qu’il n’échangerait ce moment contre aucun Ballon d’Or ou toute autre distinction personnelle.

Cet été en Russie, il jouera ses derniers matchs avec La Roja. Peut-être le moyen de prendre sa retraite internationale de la meilleure des façons.