Rétro Coupe du monde : Hagi, la légende roumaine

Le Mondial 1994, aux Etats-Unis, reste le plus grand exploit du football roumain de son Histoire. Un homme est derrière tout ça : Gheorghe Hagi. Considéré comme le meilleur joueur roumain de tous les temps, il a porté son équipe jusqu’en quarts de finale.

Pour en arriver là, le capitaine de cette jeune sélection, a usé de tout son talent, avec une implication sur les trois buts roumains lors de la victoire 3-1 face à la Colombie lors de leur entrée en lice. Un match marqué par un but venu d’ailleurs. Totalement excentré sur la gauche, il décide de frapper à une trentaine de mètres. Le gardien adversaire est lobé, le ballon finit dans la lucarne. La hype Hagi peut enfin commencer.

Le capitaine roumain marquera un autre but et délivrera une passe décisive à Ilie Dumitrescu lors du huitième de finale remporté face à l’Argentine (3-2). Hagi et sa troupe tomberont en quarts de finale face à la Suède aux tirs au but.

Son bel été américain permettra à Gheorghe Hagi de se hisser à la 4ème place au classement du Ballon d’Or. Il est plus que jamais devenu une star en Roumain.