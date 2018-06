Si en 1958, Pelé est l’attraction en Suède à seulement 17 ans, Garrincha reste indispensable à la Seleçao. En finale, alors que son équipe est menée 1-0 par le pays organisateur, il réussit à délivrer deux passes décisives à Vava. Le Brésil finit par l'emporter. Pour Pelé « Sans Garrincha, nous n’aurions jamais gagné cette Coupe du monde ». Si c’est le Roi Pelé qui le dit …

Quatre ans plus tard, ce sera le Mondial de Garrincha au Chili, à la suite de la blessure de Pelé. Deux doublés en quarts face l’Angleterre puis face au Chili permettront aux Brésiliens de se hisser en finale. Ses dribbles chaloupés, et sa folie donneront mal à la tête aux adversaires. Rien n’empêchera à Garrincha de devenir le meilleur joueur du tournoi et à la Seleçao de conserver son titre. A 28 ans et au sommet de son art, il est l’un des joueurs représentant le mieux le « football samba » avec ses feintes de corps et ses crochets. Imprévisible Garrincha. Des exploits avec une malformation,des jambes tordus avec des genoux rentrants et une jambe droite plus courte de 6 centimètres que celle de gauche.

L’ailier droit ne brillera plus autant en 1966 en Angleterre, où l’on sent un joueur essoufflé. Mais ça ne l’empêchera pas de marquer un somptueux coup-franc face à la Bulgarie. Une élimination prématurée et une fin de carrière pour lui. Garrincha s’éteint à 49 ans, laissant derrière lui l’image d’un joueur fantasque, qui représente au mieux le footballeur brésilien, que l’on ne verra peut-être plus.