Rétro Coupe du monde : Drogba, le pacificateur

Le football est souvent vecteur de paix et de vivre ensemble. Et une qualification en Coupe du Monde peut vite calmer des tensions au sein d’un pays. En 2005, la Côte d'Ivoire peut en être temoin. Dans un pays qui connaît une guerre civile depuis 2002, entre les forces gouvernementales et des groupes de rebelles. Les coéquipiers de Didier Drogba arrachent leur qualification au Soudan (3-1).

C’est le moment choisi par l’ancien joueur de Chelsea, de prendre la parole dans le vestiaire et demander à genou face aux caméras présentes : « Ivoiriens, Ivoiriennes du nord et du sud, du centre à l’ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd’hui que toute la Côte d’Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le Mondial. Vous avez promis que cette fête allait rassemble le peuple, aujourd’hui on vous le demande, s’il vous plaît, on se met à genou. S’il vous plaît, déposez toutes les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira mieux. »

Un geste fort suivi par tous les joueurs de la sélection. Plus d’un million de personnes vont se rejoindre dans les rues d’Abidjan. Une première leur victoire continentale en 1992.

Lors de la Coupe du Monde en Allemagne, le capitaine de la Côte d’Ivoire aura été le fer de lance de son équipe. Il sera le premier buteur ivoirien lors d’un Mondial, pour la défaite des siens contre l’Argentine (1-2). L’aventure allemande s’arrêtera dès le premier tour après une défaite face aux Pays-Bas (1-2) et une victoire face à la Serbie (3-2).

Par la suite, il participera aux éditions 2010 et 2014 avec un but lors du premier tour lors de la défaite face au Brésil (1-3) en Afrique du Sud. A 36 ans, pour son dernier Mondial au Brésil, il sera utilisé comme un « joker de luxe » par son sélectionneur Sabri Lamouchi.

S’il a su qualifier sa sélection pour trois phases finales, il n’aura jamais réussi à hisser son équipe au second tour.