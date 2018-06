Rétro Coupe du monde : Cruyff, l'Oranje lui va si bien

Il n’a suffi qu’une seule Coupe du Monde, en 1974, pour que Johan Cruyff (3 buts) laisse une empreinte indélébile sur la plus prestigieuse des compétitions. Pendant toute l’édition allemande, le numéro 14 et capitaine néerlandais a été le dépositaire d’un football total. La sélection des Pays-Bas écœure ses adversaires des deux premiers tours. Cruyff, de son côté, se balade sur le terrain, donne le tempo. Et lorsqu'il n’y a pas de but dans un match, comme lors de Pays-Bas - Suède, le joueur formé à l’Ajax Amsterdam fait en sorte que l’on se souvienne de lui, à l’image de son dribble fou réussi face à un défenseur suédois. Dos à son adversaire, il enrhume son défenseur en passant le ballon derrière sa jambe d’appui. Un geste rare à l’époque.

En finale, face à la RFA, Johann Cruyff tombe sur la ténacité des joueurs du Bayern Munich, fraîchement champions d’Europe, où Franz Beckenbauer fait office de leader d’équipe dans sa position de libéro. Le football léché des Néerlandais bute sur le réalisme allemand. Pour le génie Cruyff, c’est une désillusion. Véritable star de ce Mondial, il ne réussit pas à gravir la dernière marche pour sa seule Coupe du Monde. Il se rattrapera avec le FC Barcelone les années suivantes avec la réussite et la classe qu’on lui connait.

Légende du football des années 1970, le triple Ballon d’Or (1971,1973, 1974) s’est éteint d’un cancer des poumons en 2016, à l’âge de 68 ans. Johan Cruyff restera dans les mémoires comme l’incarnation du « football total » pratiqué par l’Ajax d’Amsterdam.