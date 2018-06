Rétro Coupe du monde : Beckham voit rouge

Si dans nos dernières rétros, tous nos joueurs ont eu une histoire fabuleuse avec la Coupe du Monde, ce n’est pas le cas pour David Beckham. S’il a tout raflé en club, avec différents titres nationaux et continentaux avec Manchester United ou encore le Real Madrid, il a trop souvent échoué avec sa sélection nationale.

En 1998, en France, avec l’Angleterre, il va connaître l’un des pires moments de sa carrière. Lors du fameux huitième de finale face à l’Argentine, les nerfs de Beckham lâchent après une faute de Diego Simeone, l'actuel entraîneur de l'Atlético Madrid, sur le numéro 7 anglais. La star anglaise renchérira par un petit coup de pied, sous les yeux de l’arbitre de la rencontre. Ce qui lui vaudra un rouge direct ! A ce moment-là, le score était de 2-2. La sélection de Three Lions tiendra la dragée haute à l’Albiceleste, jusqu’à la séance de tirs au but, avant de perdre.

Pour la presse anglaise et l’opinion publique, David Beckham, alors âgé de 23 ans, était le responsable de cette élimination. Sifflé et parfois menacé de mort, le Spice Boy a vécu des mois difficiles dans tout le Royaume : « Je sais que mes coéquipiers et les supporters étaient très déçus. Mais à 23 ans, je n’étais pas prêt à ce que tout le monde mette cette défaite sur mon dos ».

Triste été en France pour David Beckham. Il prendra sa revanche, quatre ans plus tard, face aux Argentins, lors du premier tour, en marque le but de la qualification pour les huitièmes sur un penalty. Ce qui va engendrer l'élimination de l'Albiceleste d'un certain Marcelo Bielsa.