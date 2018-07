"On savait que ça allait être un match moins technique (que contre l'Argentine), plus dans le combat, dans l’agressivité, dans le mental, dans la patience. Et on a prouvé qu’on était aussi une grande équipe dans ces domaines-là", a-t-il réagi sur beIN SPORTS.

"On a mis la rage et l’envie. Le résultat, il est là et il est beau !", a ajouté le milieu de terrain tricolore. Dans le dernier carré de la compétition, les Bleus affronteront mardi prochain (20h) le vainqueur du choc entre le Brésil et la Belgique.