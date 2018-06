France - Australie : en streaming vidéo, infos et chaîne de diffusion - Coupe du Monde 2018

Entrée en lice de l'équipe de France d'Antoine Griezmann ce samedi à 12h face à l'Australie.

Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ, notamment dans le secteur défensif. En effet, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard devraient être titularisés par Didier Deschamps, après avoir réussi à se montrer durant la préparation, au détriment donc de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé.

Dans l'entrejeu, Corentin Tolisso devrait être préféré à Blaise Matuidi, ce qui permettrait à Paul Pogba d'évoluer sur la gauche de l'entrejeu, dans un rôle où il se sent plus à l'aise. Devant, Olivier Giroud perdrait sa place au profit d'Ousmane Dembélé. Le onze de départ attendu: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Dembélé, Griezmann, Mbappé.

