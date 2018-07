La finale de la Coupe du monde arrive et les Bleus ne veulent surtout pas revivre le traumatisme de la défaite en finale de l’Euro 2016 face au Portugal (0-1, a.p.). Un revers qui aide beaucoup les Tricolores dans la préparation de ce duel à venir contre des Croates qu’ils connaissent très bien. "On sait ce qu’on a mal fait et ce qu’on doit faire pour que ça ne se reproduise pas. Il y a beaucoup de sérieux dans ce groupe. Il faudra jouer de la même manière que lors des derniers matches et je pense que ça passera", a ainsi expliqué Samuel Umtiti jeudi en conférence de presse.

Des Bleus qui ont clairement montré une réelle solidité depuis le début de la compétition. "On est montés en puissance. Ça peut aller très vite, mais c’est vrai que défensivement on a vachement progressé. Même s’il y a pas mal de jeunesse dans cette défense il y a aussi de la maturité. On a montré des valeurs", avoue d’ailleurs le buteur décisif lors de la demi-finale contre la Belgique (1-0).

Toute la France vibrait il y a 20 ans !

Il est temps d'écrire un nouvelle page de l'Histoire #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hjDK25YiXt — Equipe de France (@equipedefrance) 12 juillet 2018

Un collectif tricolore efficace avec les individualités qui se mettent au service du collectif comme cela peut être le cas de la Croatie par exemple. Umtiti, qui évolue avec Ivan Rakitic en club, sait à quoi s’en tenir. "On va se préparer pour gérer Modric, Mandzukic ou Rakitic que je connais très bien. Techniquement, c’est très fort, il a grand volume de jeu. Il peut courir 90 minutes, voire plus. Avec Modric, ils se complètent très bien, ils prennent le jeu à leur compte, il ne faut pas trop les laisser jouer, sinon ça va être trop facile pour eux", ajoute «Big Sam».

Les Bleus peuvent effectivement s’attendre à un duel physique de tout premier ordre, mais la détermination dont ils font part et cette force collective qui émane du groupe représentera un plus non négligeable dans l’optique de cette finale qui les fait tous rêver.