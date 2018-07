Le 28 juin dernier, Belges et Anglais s’étaient affrontés pour le leadership de leur poule – avec un résultat favorable aux Diables Rouges, vainqueurs 1-0 alors grâce à Januzaj. Ce jour-là, les Trois Lions n’étaient pas apparus des plus combatifs, sans doute bien conscients qu’un succès les exposait à une rencontre prématurée avec le Brésil. Les Belges, eux, n’ont pas calculé, ont éliminé la Seleçao en quart et ont été récompensés de leurs efforts ce samedi à Saint-Pétersbourg. Ils terminent en effet troisièmes de cette Coupe du monde 2018 !

Frustré après la défaite des siens devant la France en demie, Hazard avait eu la prétention de lâcher devant la presse: "On a été peut-être la plus belle équipe de la Coupe du monde…" Les Diables Rouges se sont évertués à donner raison à leur leader technique, en alignant leurs meilleurs joueurs présumés sur le terrain quand les Anglais ont quelque peu retouché leur onze de départ. Résultat: une Belgique offensive d’entrée pour une ouverture du score rapide. Le scénario idéal pour la sélection emmenée par le tandem Martinez-Henry notamment.

L’Angleterre bredouille

Il n’a pas fallu plus de quatre minutes en effet à un Meunier suspendu face aux Bleus pour trouver la faille, sur un centre bien senti de Chadli (1-0, 4e). Un départ canon suivi de quelques fulgurances côté belge, sans flamboyance en première période... L’Angleterre pour sa part a eu les occasions pour revenir dans ce match, mais Kane notamment a brillé par ses maladresses, et Alderweireld a su suppléer Courtois dans la cage belge quand Dier a semblé trouver le chemin des filets (70e). Finalement, les Diables Rouges ont forcé leur destin dans les dernières minutes, et Hazard est parvenu à ses fins devant Pickford pour assurer la victoire de son équipe (2-0, 82e), dans la foulée d’une occasion sublime qui a vu Meunier louper le doublé d’un rien (80e).

Battue par la France lors de la petite finale 1986, la Belgique se hisse ainsi sur le podium d’une Coupe du monde pour la première fois de son histoire, comme elle l’avait fait en 1972 à l’échelle continentale. Sacrée au faîte du monde en 1966, l’Angleterre de son côté repart de Russie bredouille malgré un parcours des plus honorables, comme en 1990. Avec tout de même de jolis gages sur l’avenir.