Il ne faut jamais enterrer cette équipe de Suisse ! Cinq jours après avoir tenu le Brésil en échec (1-1), dans une rencontre longtemps dominée par la Seleçao, la "Nati" a de nouveau renversé une situation mal engagée en s'imposant cette fois face à la Serbie (2-1), à la 90e minute, alors qu'elle était menée à la pause par une belle équipe des Balkans. C'est d'ailleurs la première fois de cette Coupe du monde qu'une équipe qui concède l'ouverture du score finit par l'emporter.

Après 45 minutes, il était difficile d'envisager ce scénario. Victorieuse du Costa Rica (1-0), la Serbie était particulièrement séduisante, et menait au score depuis la 5e minute et ce but de la tête de l'imposant Aleksandar Mitrovic (0-1, 5e). Les défenseurs suisses n'arrivaient pas à résister à la puissance de l'attaquant de Newcastle, encore dangereux à plusieurs reprises (14e, 18e), ou à la vista du gaucher de Southampton, Dusan Tadic, passeur décisif sur le but de Mitrovic, et proche de marquer également (37e, 45e). La Suisse, elle, avait eu une belle opportunité par Blerim Dzemaili (30e), mais c'était à peu près tout. Les Helvètes étaient pris à leur propre piège, obligés de faire le jeu face à un bloc bien regroupé.

Mais comme face au Brésil, la Suisse a égalisé au retour des vestiaires, sur une frappe lumineuse de Granit Xhaka (1-1, 52e). Et comme il y a cinq jours, la "Nati" a bénéficié d'une décision arbitrale très favorable, ce penalty non accordé à Mitrovic, pourtant accroché par deux défenseurs (66e). Ce sera lourd de conséquence, même si la Serbie peut aussi s'en prendre à elle-même, coupable d'avoir laissé filer le virevolant Xherdan Shaqiri, qui avait trouvé le poteau sur une frappe enroulée (58e), aller inscrire en contre, en solitaire, le but de la victoire (2-1, 90e).

Ce but, venu ponctuer un match très rythme et très agréable, envoie pratiquement la Suisse en huitièmes de finale. Un nul face au Costa Rica (déjà éliminé) sera suffisant lors du dernier match, et même une défaite ne serait pas rédhibitoire. La Serbie, de son côté, devra en effet battre le Brésil pour espérer poursuivre dans le tournoi. Sacré défi.