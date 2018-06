Difficile désormais de nier l'évidence, la Suède n'est sans doute pas la formation la plus séduisante d'Europe mais sait aborder les situations complexes et relever les défis. Les coéquipiers du gardien de but Robin Olsen l'ont encore prouvé ce mercredi, lors de la troisième et dernière journée du groupe F de la Coupe du Monde. Une compétition à laquelle ils n'étaient pas forcément attendus après avoir été envoyés dans la même poule qualificative que la France et les Pays-Bas. Mais en parvenant à arracher la place de barragiste aux Bataves, les Suédois avaient su créer une première surprise, confirmée en novembre sur la double confrontation fatale à la Squadra Azzurra.

Et à l'entame de la dernière levée du groupe F donc, rares étaient ceux qui misaient sur la troupe de Janne Andersson, en compétition avec le Mexique et l'Allemagne pour une place en huitièmes de finale. D'une part, les séduisants Mexicains ne devaient faire qu'une bouchée de cet adversaire solide mais un peu emprunté, et surtout les champions du monde allaient eux afficher leur vraie valeur au détriment des Sud-Coréens. Mais là encore, la Suède a su apporter le parfait contre-pied, infligeant un cinglant revers à Carlos Vela et les siens (3-0) sur la pelouse d'Ekaterinbourg. Pourtant, durant le premier acte, ce sont les Mexicains qui font le show, toujours prompts à développer un jeu à l'engagement total, sans calcul ni retenue.

La Suède souffre mais s'appuie encore et toujours sur un bloc défensif difficile à prendre à défaut, et ce ne sont pas les Bleus qui pourront dire le contraire. Puis, progressivement, le jeu de la Verde s'effrite peu à peu, la fatigue aidant après la débauche d'énergie déployée aussi lors des deux premières rencontres contre l'Allemagne (0-1) puis la Corée du Sud (1-2). Les Blagult font alors parler leur réalisme et leur efficacité, d'abord par l'intermédiaire de Ludwig Agustinsson (0-1, 50e), puis sur penalty avec l'aide de la VAR via Andreas Grandqvist (0-2, 62), et enfin grâce à un csc malheureux d'Edson Alvarez (0-3, 74e). La Suède termine en tête du groupe F, mais cette performance sera évidemment noyée par l'élimination désastreuse de l'Allemagne. Jusqu'au huitième de finale mardi prochain, face au Brésil, à la Suisse ou à la Serbie pour un nouveau défi ?