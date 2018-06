Coupe du Monde 2018 : Saut dans l'inconnu pour le Panama

En Russie, le Panama sera bel et bien le Petit Poucet de la Coupe du Monde. La Marea Roja (la Marée rouge) disputera le tout premier Mondial de son Histoire. Un rêve devenu réalité le 10 octobre dernier, avec le but de Roman Torres face au Costa Rica (2-1). Des moments de fête dans toutes les rues du pays, au point que le Président Juan Carlos Varela ait décidé de rendre férié le lendemain de la qualification. Pour lui, « Dieu est Panaméen. C’est un jour historique pour le pays. »

Lors du dernier tour de la Concacaf, les joueurs du sélectionneur Hernan Dario Gomez ont dû batailler avec des habitués de la Coupe du Monde comme le Mexique, le Costa Rica, le Honduras et les Etats-Unis (éliminés).

L'essentiel des joueurs qui composent cette sélection rugueuse et athlétique jouent sur le continent américain (Etats-Unis, Mexique, Colombie). Très peu évoluent en Europe. Seulement 4 joueurs des 23 sélectionnés jouent sur le Vieux Continent. Le sélectionneur a dû composer entre vétérans et jeunes prometteurs qui évoluent en MLS comme Michael Amir Murillo et Fidel Escobar.

Pour se préparer au mieux à leur première phase finale, les Canaleros, (l'autre surnom donné aux joueurs de la sélection) ont décidé de se frotter à des nations européennes. Un match nul face au pays de Galles et deux défaites face au Danemark (1-0) et la Suisse (6-0). Pas de quoi se rassurer quand on sait que l’entrée en lice se fera face à la Belgique, avant d’enchaîner quelques jours plus tard face à l’Angleterre et la Tunisie.

Bien évidemment, très peu connaissent l’effectif du Panama qui sera en Russie. Mais s’il y en a bien un qui joue le rôle de grand-frère chez les Canarelos c’est Blas Pérez et ses 115 sélections. A 37 ans, l’attaquant du CSD Municipal, au Guatemala, est le globe-trotter de cette sélection.

Passé par l’Espagne et les Emirats arabes unis, il a fait la majeure partie de sa carrière sur le continent américain (Mexique, Guatemala, Uruguay, Etats-Unis et Colombie). Espérons pour Blas Pérez et sa sélection qu’il fera mieux que l'un des ses derniers matchs avec le maillot national, en mars dernier, en écopant d’un carton rouge face au Danemark lors de la lourde défaite (6-0).

En qualifiant le Panama pour sa toute première Coupe du Monde, Hernan Dario Gomez est entré pour toujours dans la légende du pays. Nommé en 2014, le Colombien disputera sa troisième phase finale, une avec la Colombie en 1998, et l’autre avec l’Equateur en 2002. « El Bolillo » (La Matraque) n’a jamais réussi à passer le premier tour.

Dans un groupe composé de la Belgique, de l’Angleterre et la Tunisie, il semble improbable de voir le Panama se qualifier. L’objectif pour eux serait de décrocher au moins un nul ou une victoire. Une chose que leur sélectionneur Hernan Dario Gomez a déjà fait avec la Colombie et l’Equateur auparavant.

