Coupe du Monde 2018 - Revoilà les Pharaons

Existe-t-il une énigme plus compliquée à résoudre que celle de l’Egypte ? Pas sûr. Comment une équipe qui marche sur l’Afrique a pu rater autant de Coupes du Monde ? Comment une sélection qui compte 7 Coupes d’Afrique des Nations, dont trois de suite entre 2006 et 2010, n’a participé qu’à deux phases finales de Coupes du Monde (1934 et 1990) ? Tant de questions restées en suspens ces dernières années. Fort heureusement pour le peuple égyptien, l’édition 2018 en Russie va mettre un terme à cette anomalie. Le mystère des Pharaons n’en sera bientôt plus un. Dans le sillage d’une génération portée par l’incroyable Mohamed Salah, l’Egypte est parvenue à valider son ticket pour la Russie. Pourtant, la mission n’était pas gagnée d’avance. Reversés dans un groupe compliqué avec notamment le Ghana (présent en 2010 et 2014), les hommes de Hector Cuper ont fait preuve d’une force mentale nécessaires pour faire chavirer tout un peuple dans la joie.

Le finaliste de la dernière CAN 2017 cultive deux visages. Une équipe injouable en compétition mais qui devient méconnaissable en qualifications. Ce constat vaut même pour la CAN. Combien de fois l’Egypte a remporté la CAN mais a galéré pour s’y qualifier ? Les Pharaons aiment quand les choses sérieuses commencent. Ils savent monter en puissance sur une courte durée et se transcendent à l’idée de gagner un trophée. A contrario, ils se perdent lors des éliminations, qui peuvent s’étaler parfois sur deux ans comme pour la Coupe du Monde. C’est donc logiquement que les coéquipiers de l’inusable Essam El Hadary (45 ans !) nourrissent des ambitions élevées. Plus que toute autre équipe, l’Egypte n’ira pas en Russie pour visiter les Kremlin. Après 28 ans de disette, ce serait bête de se contenter d’un pauvre premier tour.



L’objectif sera donc d’atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de l’histoire égyptienne. Le groupe des Pharaons permet d’espérer. Se qualifier au milieu d’un groupe qui comporte l’Uruguay, la Russie et l’Arabie Saoudite ne relève en rien d’un rêve utopique. Pour y parvenir, l’Egypte devra impérativement remporter un match. Un exploit qui serait historique pour les Pharaons !

Mohamed Salah n’ayant plus aucun secret pour le grand public, nous avons décidé de mettre l’accent sur un autre (très) grand talent du football égyptien : Mahmoud Hassan dit « Trezeguet ». Comment ne pas être irrésistible avec un surnom pareil ? L’ailier égyptien de 23 ans a toutes les qualités pour rayonner en Russie : buteur hors-pair, fin passeur, dribleur fou et défenseur lorsqu’il le faut. Trezeguet est un excentré moderne appelé à une très grande carrière. Pour le moment, c’est son club, Kasimpasa, qui se frotte les mains. Le dernier 8ème de Süper Lig a flairé la bonne affaire en chipant Trezeguet à Mouscron en Belgique pour trois petits millions d’euros. Aujourd’hui, l’Egyptien en vaut au moins dix et peut-être vingt s’il réalise un festival en Russie. Le joueur formé à Al Ahly devra maintenir son niveau de jeu. Pour sa première saison en Turquie, il a inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas mal pour un joueur évoluant sur le côté. En plus des traditionnels Galatasaray, Fenerbahçe et autres Besiktas, d’autres cadors européens sont sur les rangs. Des clubs qui souhaiteraient acter le deal avant même le début de la compétition. Avant de voir la cote du joueur monter en fusée…

Entraîneur en vogue au début des années 2000, Hector Cuper a connu une longue traversée du désert de 2004 à… 2015. Année à laquelle le sélectionneur argentin a eu la bonne idée de répondre favorablement à l’appel de l’Egypte. Finaliste de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1999 avec Majorque, double finaliste de la Ligue des Champions 2000 et 2001 avec Valence, finaliste de la CAN 2017 avec l’Egypte, Hector Cuper souffre de cette image de « looser » qui lui colle à la peau.

Le natif de Chabas en Argentine va disputer sa première Coupe du Monde à la tête d’une sélection. Fort de ces années d’expérience en Europe (Valence, Inter Milan, Parme, Majorque, Betis Séville) Cuper a su driver une génération égyptienne pleine de talents. Après plus de dix ans d’oubli, Cuper a une occasion en or de retrouver le feu des projecteurs. Et peut-être, retrouver le banc d’un top club européen.

L’Egypte est tombée dans un groupe homogène où toutes les hypothèses sont envisageables. Avec la Russie, l’Uruguay et l’Arabie Saoudite, le rêve est à portée de main. Seul l’Uruguay paraît compliqué à manœuvrer. La Russie, même si elle évolue à domicile, est prenable. Enfin, l’Arabie Saoudite ne devrait pas faire le poids face à la force de frappe égyptienne.

